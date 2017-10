Kaká evita falar em má fase do São Paulo, mas vê boa chance de voltar

Existe uma “grande possibilidade” de Kaká retornar ao São Paulo. Quem garante é o próprio jogador, que na quarta-feira anunciou que não renovará contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos. Aos 35 anos, o meio-campista garante que a ideia não é se aposentar, mas evita falar sobre um possível futuro no clube, que no momento briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

“É muito difícil falar sobre isso. É claro que a grande possibilidade, pela história que tenho no clube, seria o São Paulo. O vínculo que tenho com o São Paulo é muito forte. Mas é ruim e não gostaria de falar nisso nesse momento agora porque o São Paulo está disputando o campeonato”, afirmou Kaká, em entrevista à Brasil Rádio, de Orlando.

Derrotado pelo Atlético-MG na última quarta-feira, o São Paulo se manteve com 31 pontos, caiu para o 17º lugar e retornou à zona de rebaixamento do torneio nacional. Ciente da delicada situação da equipe, o técnico Dorival Júnior se recusa a alimentar o sonho do retorno de Kaká.

“Hoje, o clube está fora do rebaixamento, mas brigando em uma situação complicada. Não quero que meu nome surja agora, um momento no qual o São Paulo precisa pensar nele. Até o ano que vem, muita coisa vai acontecer. E sigo na torcida pelo meu São Paulo”, garantiu o camisa 10 do Orlando City, que não vê a sua forma física como um obstáculo para o possível acerto com o Tricolor.

“Gostaria de deixar claro uma coisa: as minhas decisões não têm nada a ver com parte física. Dor, todo jogador tem, e vai falar que algo incomoda se perguntarem. Mas esse é o sacrifício diário em prol do prazer e amor que temos pelo futebol. A dor não é base da minha decisão. O que vai acontecer realmente para o futuro é ver quais as minhas motivações e desafios. A princípio, gostaria que ainda fossem dentro do campo”, reiterando que não planeja se aposentar após o encerramento do vínculo com o Orlando City, em 31 de dezembro.

“A primeira opção é seguir jogando. Mas como falei: tenho na minha cabeça também a opção de encerrar e ver qual seria a melhor opção para fazer isso também. Estou disponível a escutar tudo o que for possibilidade e oportunidade para, depois, tomar a melhor decisão”, concluiu.

Ídolo da torcida tricolor, Kaká disputou 131 jogos e marcou 48 gols em sua primeira passagem pelo São Paulo, entre 2001 e 2003 – no primeiro ano como profissional, foi campeão do Torneio Rio-São Paulo, anotando dois tentos na final diante do Botafogo. Em seu retorno, em 2014, fez três gols em 23 partidas disputadas, ajudando a levar a equipe à Copa Libertadores do ano seguinte.