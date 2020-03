Joia do São Paulo, Rodrigo Nestor pode estrear pelos profissionais conta o Botafogo-SP

Depois de estrear na Libertadores com o pé esquerdo, o São Paulo deve poupar seus principais jogadores na partida deste domingo, contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. Isso porque o Tricolor terá um novo desafio pela competição continental na próxima quarta-feira, contra a LDU.

Por conta a preservação dos titulares, alguns jogadores que ainda não atuaram em 2020 vivem a expectativa de jogar pela primeira vez. Dentre eles, Rodrigo Nestor aguarda uma oportunidade para mostrar por que é visto como uma das principais joias de Cotia dos últimos anos.

O meio-campista tem perfil criativo e articulador e, apesar de ter algumas características semelhantes às de Liziero, é mais ofensivo do que o camisa 14 do Tricolor. Nestor costuma avançar mais ao ataque, além de ter a finalização de média e longa distância como uma de suas principais qualidades.

Nestor chegou a ser utilizado em treinamentos dos profissionais em 2019, porém só foi promovido oficialmente após a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O jogador pouco atuou na Copinha, já que sofreu com uma tendinite no joelho esquerdo.

O meio-campista tem contrato junto ao São Paulo válido até novembro de 2021. Nestor foi um dos principais líderes técnicos da equipe sub-20 do Tricolor em 2019, tendo disputado 38 partidas e marcado cinco gols.

Para a vaga no meio-campo, Nestor tem Hernanes, Shaylon e Liziero como os principais concorrentes para o jogo deste domingo. Os titulares de Fernando Diniz para as posições são Daniel Alves e Igor Gomes.

Com oito partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, o São Paulo é o líder do grupo C, com 15 pontos somados. Depois de enfrentar o Botafogo, o Tricolor terá pela frente o Santos, no Morumbi.