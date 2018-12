Jardine valoriza disputa da Copa Flórida: “Trará parâmetros importantes”

O técnico André Jardine está ansioso para reiniciar os trabalhos à frente do São Paulo. Efetivado no final deste ano, o comandante terá a grande responsabilidade de preparar a equipe para a nova temporada, que será repleta de desafios, como a Pré-Libertadores já no início de fevereiro, por exemplo. Justamente por isso, o ex-treinador do sub-20 valorizou a disputa da Copa Flórida, torneio que servirá como parte da pré-temporada do clube.

“Será uma boa oportunidade para ver o nível em que a equipe se encontra e nos trará parâmetros importantes do que precisamos evoluir. Em 2019 temos momentos decisivos logo no início da temporada, então quanto mais rápido a gente colocar a equipe num nível competitivo alto, melhor. É em cima disso que estou encarando a competição”, afirmou Jardine.

De férias, o elenco se reapresenta no próximo dia 3 de janeiro. No dia seguinte, a delegação embarca para os EUA, onde enfrentará o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, no dia 10, e o Ajax, da Holanda, no dia 12.

“Será uma experiência muito boa, muito positiva. A gente sabe que a estrutura e a organização são muito boas, pois da última vez que o São Paulo disputou foram só elogios, todos gostaram e trouxeram boas lembranças”, prosseguiu o técnico do São Paulo.

Prestes a começar a montar o time que considera ideal para 2019, André Jardine terá a difícil missão de escolher apenas alguns do grupo que já contava com bons nomes e agora passará a contar com outros de destaque ainda maior, como Hernanes e Pablo. A ver quem irá convencer o treinador são-paulino de que merece uma concorrida vaga no time titular.

“Mais uma vez a expectativa é de fazer um bom início de pré-temporada, já podendo disputar dois jogos de alto nível para começar a preparar a equipe para as competições que vamos disputar em 2019. Será uma competição preparatória importante para a gente poder movimentar o grupo como um todo. Boa chance para focar no trabalho com jogos e treinamentos’, concluiu.