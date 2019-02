Jardine tem futuro incerto, mas pode ficar no São Paulo em outra função

O técnico André Jardine tem seu futuro incerto no São Paulo. Após a eliminação frustrante para o Talleres na segunda fase da Pré-Libertadores, o treinador foi um dos principais alvos das críticas da torcida. Insatisfeita, a diretoria definirá em uma reunião nesta quinta-feira o futuro do comandante de 39 anos, que pode até mesmo permanecer no clube apesar do insucesso à frente do time profissional.

Por conta de tudo aquilo que conquistou na base e a identidade bem consolidada na equipe sub-20, multicampeã, a diretoria planeja propor a André Jardine a possibilidade de seguir no Tricolor como auxiliar técnico ou em alguma outra função. A grande questão é como ele iria encarar esse “passo atrás” em sua carreira.

Hoje com 39 anos, André Jardine chegou ao São Paulo em 2015 para comandar o time sub-20. De lá para cá, ele faturou sete títulos pela categoria: Libertadores (2016), Copa do Brasil (2015 e 2016), Copa RS (2015 e 2017), Campeonato Paulista (2017) e Copa Ouro (2015).

A pressão interna no São Paulo também é bastante grande para que Jardine seja demitido. Há um consenso entre conselheiros e personagens tanto da oposição como da situação para que o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, dê fim à trajetória do treinador na equipe profissional.

Apesar de todos os resultados inexpressivos do São Paulo neste início de temporada e, acima de tudo, do desempenho da equipe contra equipes bastante inferiores, a diretoria trata a situação com bastante cautela, uma vez que no próximo domingo o time enfrenta o Corinthians, em seu segundo clássico de 2019, em Itaquera, onde jamais venceu.

Até agora, André Jardine comandou o São Paulo em 19 partidas, somando sete vitórias, três empates e nove derrotas.