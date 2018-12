Imprensa do Equador põe atacante Caicedo como alvo do São Paulo

O São Paulo tem interesse na contratação do atacante Marcos Caicedo, do Barcelona de Guaiaquil, informa o site Ecuagol, do Equador. O jogador, inclusive, passou a seguir o clube paulista nas redes sociais, aumentando as especulações em torno de uma possível negociação.

Outro indício de sua saída do Barcelona foi uma mensagem publicada no Instagram, na semana passada. Em tom de despedida, Caicedo fez agradecimentos e citou os bons e maus momentos no clube.

No último domingo, em entrevista durante evento da Fundação Gol de Letra, no Morumbi, o diretor-executivo do São Paulo, Raí, não atribuiu o ato de o atleta passar a seguir o clube nas redes sociais a uma eventual negociação. Pessoas próximas à diretoria tricolor, por sua vez, negam que o Tricolor já tenha iniciado conversas.

“Não vejo todo mundo que segue o São Paulo. Não vamos falar de nomes. Se não é ele, pode ser outro e tudo mais. Sinceramente, não tem nada em comum sobre ele começar a seguir e alguma negociação”, disse o dirigente.

Aos 27 anos, Marcos Caicedo tem contrato com o Barcelona até o fim de 2020. Nesta temporada, o atacante marcou apenas quatro gols em 44 jogos. Caso seja contratado, ele teria a companhia dos compatriotas Arboleda e Joao Rojas no elenco tricolor.

Para 2019, após contratar os laterais Igor Vinícius e Léo Pelé, o São Paulo ainda busca se reforçar com um volante, um meia e dois atacantes.