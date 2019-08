Imagens do suposto 3º uniforme do São Paulo vazam na internet

Imagens do suposto terceiro uniforme do São Paulo vazaram na internet nesta segunda-feira. Depois de a fornecedora de materiais esportivos do Tricolor, que também patrocina o Flamengo, divulgar o novo fardamento alternativo do Rubro-Negro carioca, agora será a vez do lançamento de mais uma vestimenta do clube do Morumbi.

A camisa é predominantemente azul clara, com tons mais escuros em algumas partes. As tradicionais três listras da adidas são pretas e aparecem na lateral da camisa, na região do tronco. A gola também é preta, mas com detalhe em vermelho.

Confira imagens do suposto terceiro uniforme do São Paulo: