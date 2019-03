Hudson revela que elenco recusou ‘bicho’ após classificação à semifinal

Capitão do São Paulo na ausência de Hernanes, Hudson revelou nesta quinta-feira que o elenco recusou o ‘bicho’ oferecido pelo clube após a classificação à semifinal do Campeonato Paulista. Embora tenha pregado respeito ao Ituano, o volante considerava a ida do Tricolor à próxima fase uma obrigação.

“A direção do São Paulo reuniu os jogadores para falar de premiação antes das quartas de final do campeonato. Nós percebemos o momento, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade”, disse Hudson em entrevista à Espn Brasil.

“Com todo respeito ao Ituano, que tem uma boa equipe e fez um grande campeonato, mas temos que, pelo menos, criar esse voto de confiança, de saber que a gente precisa dar um passo de cada vez antes de pensar em bicho”, completou o volante são-paulino.

Apesar de o elenco ter recusado o ‘bicho’ inicial, o São Paulo irá desembolsar o valor proposto e mais uma premiação pela classificação contra o Palmeiras caso os jogadores avancem à decisão do Campeonato Paulista.

O histórico recente do Tricolor no Choque-Rei, entretanto, não é nada bom. Na primeira fase do Estadual, o time comandado por Vagner Mancini perdeu por 1 a 0 no Pacaembu. Ainda assim, é inegável que a esperança de voltar a chegar à final do Paulistão, o que não acontece desde 2003, quando o São Paulo perdeu para o Corinthians, voltou a pairar sobre o Morumbi.

“Acho que o São Paulo precisa melhorar em muitas coisas ainda. Vencer um jogo representa muito mais do que qualquer quantia”, concluiu Hudson, ciente de que, apesar do momento de ascensão da equipe, é preciso manter os pés no chão.