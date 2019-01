Especulado no São Paulo, Balanta é descartado pela diretoria

O zagueiro Balanta teve seu nome vinculado ao São Paulo nesta terça-feira, porém, a tendência é que ele não desembarque na capital paulista. Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, a diretoria não tem interesse na contratação do atleta.

Aos 25 anos, Eder Balanta tem contrato com o Basel, da Suíça, até junho de 2020. O atleta se transferiu ao futebol europeu depois de se destacar com a camisa do River Plate, clube com o qual se sagrou campeão da Libertadores, Copa Sul-Americana e Recopa Sul-Americana.

Revelado pelo Academia, da Colômbia, Balanta soma oito convocações para a seleção de seu país e, inclusive, esteve presente na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde entrou em campo em uma partida, na última rodada da fase de grupos, na goleada por 4 a 1 sobre o Japão.