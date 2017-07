Dorival preza por sequência, mas não descarta mudanças no São Paulo

Desde que chegou ao São Paulo, Dorival Júnior vem mantendo a mesma base da equipe, mudando a escalação apenas em casos de suspensão ou lesão. Foi assim nos jogos contra Atlético-GO, Chapecoense, Vasco e Grêmio. E assim deve permanecer no restante do Campeonato Brasileiro, conforme indicou o próprio treinador.

“Se não mantiver um grupo atuando, você não consegue alcançar correções, tampouco observas as coisas positivas. Se eu mudar a todo momento, daqui a pouco vocês (jornalistas) vão falar que o treinador está perdido”, justificou, após o empate por 1 a 1 diante do Grêmio, na última segunda-feira.

Com quatro jogos à frente do Tricolor, Dorival procurou manter a mesma formação. As únicas alterações por motivos técnicos e táticos foram nas laterais: saíram Buffarini e Júnior Tavares para as entradas de Bruno e Edimar.

De resto, o time seguiu com Renan Ribeiro, Arboleda, Rodrigo Caio, Jucilei, Petros, Wellington Nem (fora contra o Grêmio por lesão), Cueva, Jonatan Gomez e Lucas Pratto.

“Tem de se buscar uma sequência para eles conseguirem condições e correções de situações que estão sendo pontuadas e levam um tempo para ser minimizadas. Por isso, faço poucas mexidas”, explicou antes de ponderar. “Porém, uma ou outra com relação a posicionamento podem acontecer”, acrescentou.

Dois dos que poderão perder espaço no time na sequência da temporada são Wellington Nem e Gomez. O primeiro, além de estar tratando de uma lesão no ombro direito, ainda não emplacou com a camisa tricolor, ao passo que o segundo ainda está em período de adaptação ao futebol brasileiro e tem grandes chances de sair da equipe para a entrada de Hernanes, já que Dorival tem a intenção de utilizá-lo mais adiantado, quase como um meia.

O Profeta, aliás, será apresentado nesta terça-feira, no CCT da Barra Funda. O meio-campista, contudo, seguirá uma preparação especial da comissão técnica para aprimorar a forma física antes de ficar à disposição. Assim como o atacante Marcos Guilherme, que chega para reforçar as beiradas do campo.

“O Hernanes já vinha desenvolvendo essa função na Lazio, veio numa crescente, depois abdicou das funções mais defensivas no meio-campo. É com essa condição que vamos trabalhar, com dois meias, vamos primeiro deixar ele entrar em condições”, encerrou Dorival.

Com 16 pontos ganhos em 16 rodadas, o São Paulo é o 18º colocado, ocupando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, portanto. O próximo compromisso é o confronto com o Botafogo, sábado, às 16 horas (de Brasília), no Rio de Janeiro.