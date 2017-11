Dorival elogia goleiro Jean e pede reforços “nível Hernanes”

Nesta terça-feira, Dorival Júnior deu mostras que será ainda mais exigente no comando do São Paulo. Em entrevista ao canal de televisão ESPN, o treinador afirmou que o o clube pensa na contratação do goleiro Jean, atualmente no Bahia, e que a diretoria precisa pensar em novos jogadores ue tenham a personalidade e a qualidade do meia Hernanes, grande destaque da equipe em 2017.

“Jean está sendo conversado. Não foi uma indicação minha, partiu da própria diretoria, é um goleiro jovem, promissor, um garoto que pode crescer. Este assunto está sendo trabalhado e observado, temos um garoto da base que também pode brigar pela posição, mas vamos esperar”, ressaltou Dorival Júnior.

O treinador também afirmou que o clube paulista precisa contratar jogadores que estejam dispostos a dar ao máximo ao vestir a camisa do time em campo. “O São Paulo tem a obrigação de buscar atletas como o Hernanes, jogadores que vistam a camisa, que não deixem dúvidas do comprometimento e do quanto quer vencer. Se mudarmos o padrão, acho que será um ponto muito importante. Se isso acontecer, pode ser que o time venha buscar um novo patamar”.

Por fim, o treinador destacou que irá conversar com a diretoria para avaliar quais são as prioridades para que o time busque o melhor no mercado de transferências. “Não vamos falar quais posições, eu tenho muito respeito aos jogadores que estiveram aqui e nos ajudaram com esse trabalho. Também precisamos ver a possibilidade do clube em relação a reforços”.

Nesta temporada, o São Paulo ficou mais um ano sem conquistar um título e brigou para não ser rebaixado para a Série B. A equipe paulista conseguiu o objetivo de permanecer na Série A ao empatar como Botafogo em casa por 0 a 0, na última rodada do Brasileirão.