Dorival despista, mas não descarta Robinho no São Paulo

Em busca de mais dois pontas para compor o elenco, o São Paulo segue atento ao mercado. Questionado sobre o interesse em Robinho, que está sem clube desde a saída do Atlético-MG, e Carlos Eduardo, do Goiás, o técnico Dorival Júnior despistou e só descartou a contratação de Gabigol, que está próximo de reforçar o Santos.

“Não sei sobre as negociações, todas elas estão com Raí [diretor-executivo de futebol]. Conversamos com o Robinho, mas não sei como as coisas estão caminhando. Nada foi dado como encerrado, apenas a situação do Gabriel que ficou complicada”, disse o treinador, em participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

O interesse de Dorival por Robinho vem desde o início de 2018. Juntos, os dois foram campeões paulistas e da Copa do Brasil pelo Santos em 2010. A condenação a nove anos de prisão na Justiça da Itália por violência sexual, contudo, é um entrave na negociação, bem como o histórico de provocação do atacante ao clube do Morumbi.

Já Carlos Eduardo é alvo do Tricolor desde o ano passado. No entanto, a diretoria está receosa em investir no atleta de 21 anos, que ainda é visto como uma aposta. Enquanto isso, Dorival tenta ajustar o São Paulo após o retorno de Hernanes ao chinês Hebei Fortune.

“Pela perda do Hernanes, tivemos que buscar mais velocidade, nossa chegada era muito trabalhada. Evoluíamos com a bola, tentando envolver o adversário. Quero mais velocidade nas jogadas finais. Até o terço final do campo você tem obrigação de fazer seu time chegar até ali. Dali para frente, vai muito das individualidades”, analisou Dorival.

“Quando as coisas tiverem mais calmas e os jogadores com pouco mais de cancha teremos essa condição. Quero buscar uma situação que resolva internamente. Do contrário ainda precisamos de algumas situações que seriam fundamentais para completar o elenco”, concluiu o técnico são-paulino.

Com apenas um ponto ganho, após a derrota por 2 a 0 para o São Bento e o empate sem gols diante do Novorizontino, o São Paulo ocupa o terceiro lugar do Grupo B do Campeonato Paulista e hoje estaria fora das quartas de final. O próximo compromisso é o duelo com o Mirassol, fora de casa, às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira.