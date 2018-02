Dorival defende papel de 9 ao vaiado Diego Souza: “Dará certo”

Confira este e outros vídeos em

O técnico Dorival Júnior, do São Paulo, voltou a defender Diego Souza após a derrota para o Santos, por 1 a 0, neste domingo, no Morumbi. Depois de mais uma atuação apagada do meia-atacante, o treinador reiterou que continuará utilizando-o como homem mais avançado do ataque tricolor.

“Vejo o Diego como um jogador que dará certo jogando dessa forma, não tenho dúvida disso. Saiu para todos os lados, se apresentou para as jogadas de definição, mas não fomos felizes no último momento”, analisou o comandante.

Bem marcado diante do time dirigido por Jair Ventura, o camisa 9 perdeu a posse de bola quatro vezes e não finalizou nem uma vez sequer a gol. Substituído aos 26 minutos do segundo tempo pelo colombiano Tréllez, Diego Souza saiu vaiado de campo.

“Isso faz parte do dia a dia”, contemporizou Dorival. “Temos de trabalhar para encontrar o momento ideal e isso está bem próximo de acontecer pelo o que a equipe vem produzindo”, assegurou. Após a partida, em entrevista à TV Globo, o jogador contratado pelo São Paulo, junto ao Sport, por R$ 10 milhões, analisou o clássico e falou sobre as vaias direcionadas à equipe após o apito final.

“A pressão é grande, a gente sabe que para jogar aqui tem que ter personalidade. A gente merecia a vitória pelo que fez no primeiro tempo, futebol tem disso, Santos fez o gol e se fechou. A gente atacou, teve penetração, jogadas de combinação, mas faltou caprichar mais nas finalizações para sair na frente”, avaliou o atleta, que soma dois gols em oito jogos pelo Tricolor.

Com dez pontos ganhos, o São Paulo lidera o Grupo A do Campeonato Paulista. Após ter uma série de cinco vitórias seguidas interrompida, o time tentará se reabilitar diante do Ituano, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), como visitante, em duelo adiado e válido pela sétima rodada do Estadual.

