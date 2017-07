Dorival aprova atuação, mas admite que não esperava virada no fim

Enfim, o São Paulo venceu o primeiro jogo fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Mas não foi uma vitória qualquer. Em um duelo com duas viradas, pênalti perdido, três gols nos últimos dez minutos, o Tricolor do Morumbi arrancou os três pontos do Botafogo em pleno estádio Nilton Santos. Apesar da evidente alegria pelo resultado, Dorival Júnior admitiu logo após o apito final que não esperava vencer depois do time carioca abrir 3 a 1 no placar.

“É a primeira vitória depois de muitas partidas, natural que a maneira como foi, ninguém esperava, mas eu estava tranquilo em relação ao que a equipe vinha produzindo. Isso me passava que as coisas poderiam ser revertida. Eu ainda esperava que algo de bom acontecesse, sinceramente, não a virada, mas que finalizássemos a partida melhor”, explicou o comandante, que fez apenas seu quinto jogo à frente da equipe, mas já vislumbra um crescimento suficiente para tirar o São Paulo da parte de baixo da tabela.

“Foram as três bolas que chegaram ao gol do São Paulo. Não tem como explicar algumas coisas. E a maneira como a equipe reagiu, a entrega nas últimas três partidas, e estava na hora das coisas também começarem a acontecer com o São Paulo. Tudo que foi trabalhado nesses dias os jogadores procuraram executar. O que nos deixa um pouco mais confiantes de encontrar um caminho. Ainda que seja um momento de instabilidade, acredito que vamos encontrar um caminho”, avisou.

Além de enaltecer seus atletas, Dorival Júnior bateu muito na tecla de que o São Paulo o agradava mesmo enquanto estava atrás no placar. Para o sucessor de Rogério Ceni, seria até difícil explicar, caso o revés se confirmasse. “Pelo o que vinha acontecendo hoje em campo, o 3 a 1 era inexplicável”, disse. “A equipe jogava com tranquilidade, procurava trabalhar a bola, buscando os espaços, jogando de uma maneira correta. Saímos na frente e um minuto depois tomamos o empate. E o segundo e terceiro gol tiraram um pouco dessa condição que a equipe vinha demonstrando”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Por fim, Dorival Júnior não negou que a entrada de Hernanes no time foi fundamental. O camisa 15 contribuiu não só com a bola nos pés, mas também abrindo espaço para seus companheiros.

“Uma chegada importante, fez com que todos a sua volta crescessem também, fez uma partida de alto nível. Eu esperava que tivéssemos um acréscimo, que qualificássemos um pouco mais, mas me surpreendeu como ele se comportou na partida. Espero que seja apenas o início”, concluiu Dorival Júnior.