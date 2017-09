Dorival aceita ajuda e Muricy será consultor no São Paulo

Muricy Ramalho estará junto ao São Paulo na luta contra o inédito rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em conversa informal com os jornalistas, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, disse nesta quarta-feira, no CCT da Barra Funda, que o técnico Dorival Júnior concordou com a ajuda do ex-treinador.

Hoje comentarista do canal fechado Sportv, Muricy será um consultor e não fará parte do dia a dia do Tricolor, no entanto. Não haverá um contrato assinado nem a criação de um cargo. Será tudo na base da informalidade, como havia sugerido Vinicius Pinotti, diretor-executivo do clube, em entrevista concedida na última terça-feira.

Tricampeão brasileiro pelo São Paulo entre 2006 e 2008, Muricy Ramalho tentará, na base da conversa, elevar o moral dos jogadores em um momento de intensa pressão, talvez sem precedentes na história do clube. Ele também poderá dar conselhos e sugestões a Dorival.

Eles se conhecem há bastante tempo. Trabalharam juntos no Figueirense em 2002, quando Muricy era o treinador e Dorival atuava como dirigente. Foi Muricy, inclusive, quem incentivou Dorival a virar técnico. A amizade entre os dois foi crucial para o acerto informal, portanto.

Ainda não se sabe quando exatamente Muricy terá o primeiro contato presencial com elenco, comissão técnica e diretoria. O ex-treinador já disse que ajudaria o clube de coração de forma gratuita, mas sem vínculo oficial, já que está gostando da carreira de comentarista e pretende cumprir o seu contrato com o Sportv até o final.

Após ligação de Leco, Muricy disse que ajudaria o São Paulo desde que houvesse a concordância de Dorival. O mandatário são-paulino negou ter qualquer problema de relacionamento com o ex-treinador, com quem trabalhou entre 2006 e 2009, período em que o Tricolor conquistou o tricampeonato brasileiro. Na época, os dois tiveram alguns desentendimentos, mas o dirigente garante que não há rancores por nenhuma das partes e que a relação atual é ótima.

Com 24 pontos ganhos, o São Paulo é o 19º e penúltimo colocado a 15 rodadas para o término do Brasileiro. O próximo compromisso é o confronto com o Vitória, domingo, às 16 horas (de Brasília), no Barradão.