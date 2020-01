Diniz tem longa conversa com Pato antes de treino no São Paulo

O São Paulo iniciou a semana no CT da Barra Funda com um treinamento focado na preparação para a estreia no Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o destaque ficou para o longo papo que Fernando Diniz teve com Alexandre Pato no gramado, antes do início do treino.

O treinador teve a conversa de pouco menos de dez minutos com o atacante logo após o São Paulo recusar uma oferta de um clube de Dubai pelo jogador. De acordo com informações do Globoesporte, o Tricolor recebeu uma proposta de três milhões de dólares (cerca de R$ 12,5 milhões) do Shabab Al Ahli por Pato e optou por não vender o atleta.

Depois de um 2019 com pouco brilho com a camisa do São Paulo, Pato sabe que será reserva no início desta temporada. Vitor Bueno deve ser o titular pela ponta-esquerda sob o comando de Diniz. Apesar disso, o atacante ainda acredita que pode dar a volta por cima pelo Tricolor.

A imprensa teve acesso apenas aos minutos iniciais do treinamento desta segunda-feira. Nesse intervalo de tempo, Diniz comandou um aquecimento com bola, no qual os jogadores foram divididos em pequenos grupos e trabalharam posse de bola em um campo reduzido.

Este é o penúltimo treinamento do São Paulo antes da estreia no Campeonato Paulista. Na quarta-feira, o Tricolor terá pela frente o Água Santa, na quarta-feira, às 21h30, no Morumbi.