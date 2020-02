Diniz previu gol de Pato e avisou atacante: “Se não acertar na primeira, sai na próxima”

O técnico Fernando Diniz encarnou o profeta no último sábado, pouco antes de a bola rolar para Oeste x São Paulo, em Barueri. Ainda no vestiário, o comandante tricolor teve uma conversa em particular com Alexandre Pato e previu que seu comandado, enfim, iria balançar as redes.

“Vai sair gol. Acredita! Se não acertar na primeira, vai sair na próxima. Não pensa no erro, só no acerto”, disse Fernando Diniz para Alexandre Pato antes de irem a campo.

Com os dois gols do último sábado, Alexandre Pato deu fim a um incômodo jejum. Fazia mais de seis meses que o atleta não balançava as redes. A última vez que o camisa 7 marcou um gol tinha sido no clássico contra o Santos de 2019, contra quem também fez uma dobradinha, no dia 10 de agosto.

Após a partida, Alexandre Pato ressaltou as conversas que vem tendo com Fernando Diniz no dia a dia no CT da Barra Funda e creditou parte de seu sucesso no duelo com o Oeste ao comandante são-paulino.

“Ele falou para eu continuar, trabalhar bastante, sangrar pelo time. Acho que fiz meu máximo, corri, tentei ajudar. Tem uma passagem na bíblia que é muito boa: “O vento que vem do Leste às vezes não é bom, mas o vento que vem do Oeste só traz coisa boa. Falei: ‘Agora, vai. Tenha calma! Tenha calma!’”, revelou Pato à Spfctv após o jogo.