Diniz pode atingir marca que apenas Muricy conseguiu pelo São Paulo na década

Com apenas um título conquistado desde 2008, o São Paulo tem trocado muito de treinadores nos últimos anos. De 2011 para cá, apenas Muricy Ramalho conseguiu passar mais de um ano no comando do clube. Desde setembro do ano passado no Tricolor, Fernando Diniz ainda pode atingir o feito antes do fim da década.

A terceira passagem de Muricy pelo clube começou em setembro de 2013, assumindo o São Paulo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O técnico teve 19 meses de trabalho até sua saída em abril de 2015. Foram 109 jogos, com 58 vitórias, 22 empates e 29 derrotas.

Em 2014, Muricy somou outro feito inédito para o clube na década: foi o único técnico que conseguiu comandar o São Paulo do início ao fim de uma edição do Brasileiro.

Entre 2012 e 2013, Ney Franco conquistou a Copa Sul-Americana com a equipe e chegou muito perto de ultrapassar a marca – o treinador foi demitido exatamente em seu aniversário de um ano no comando.

Contratado no segundo semestre de 2019, Diniz completará sete meses de clube neste final de semana. Vivendo boa fase antes da paralisação, o treinador já entrou para o grupo de técnicos são-paulinos mais longevos da década.

Os sete meses de Diniz só são superados pelas passagens de Muricy (2013-2015), Ney Franco (2012-2013), Diego Aguirre (2018), Dorival Júnior (2017-2018) e Leão (2011-2012).

Ao todo, o atual técnico do São Paulo soma 14 vitórias, sete empates e oito derrotas em 29 jogos, para aproveitamento de 56,3% dos pontos.