De férias no Brasil, Lucas Moura assiste a jogos da base do São Paulo

Dé férias no Brasil, o atacante Lucas Moura aproveitou o tempo livre para acompanhar os jogos das categorias de base do São Paulo na manhã desta quinta-feira, no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia.

Na primeira partida, o time sub-15 do Tricolor goleou o Desportivo Brasil por 4 a 1, pelo Campeonato Paulista. Em seguida, pela categoria sub-17 do torneio estadual, a equipe visitante deu o troco ao vencer por 3 a 1.

“Pra mim é muito gratificante voltar a Cotia, eu amo muito esse lugar e todo ano, quando estou de férias, procuro vir aqui, e cada vez está mais bonito. Me emociono muito a cada vez que venho porque lembro do período em que morei aqui, parece que foi ontem. Fico muito feliz de ver a evolução, de ver a molecada crescendo, jogando bem, pra mim é sempre um grande prazer voltar aqui”, afirmou.

“Me sinto muito à vontade de vir aqui, sou sempre muito bem recebido, as portas estão sempre abertas. O São Paulo mora no meu coração por tudo o que vivi aqui, tenho uma gratidão enorme por esse clube”, acrescentou.

Nossos times Sub-15 e Sub-17 contam com um torcedor mais que especial nas arquibancadas do CFA. #MadeInCotia, @LucasMoura7 está por aqui de olho nos jovens são-paulinos 🇾🇪 📺 https://t.co/dSJqRHtGXc pic.twitter.com/mft05JCV2w — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 20 de junho de 2019

Formado no São Paulo, Lucas Moura chegou ao clube aos 13 anos de idade, integrando as categorias de base tricolores de 2005 a 2010, ano em que subiu para o profissional. Em 2012, liderou o time ao título da Copa Sul-Americana, última conquista da equipe.

No ano seguinte, o jogador foi vendido ao Paris Saint-Germain por R$ 108 milhões, tornando-se a negociação mais cara da história do São Paulo.

“Cada vez que eu venho aqui vejo que está melhor esse lugar, que tem uma nova reforma feita. Quando cheguei em 2006 não existia o estádio, alguns campos, alojamento lá em cima. Muito legal mesmo, o atleta que mora aqui tem tudo o que precisa para crescer e desenvolver um grande futebol”, disse.

Atualmente no Tottenham, Lucas Moura foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa. Apesar da derrota para o Liverpool na final, o time londrino fez história ao eliminar de forma emocionante Manchester City e Ajax nas quartas e semifinais do torneio, contando com três gols do atacante na vitória por 3 a 2 sobre os holandeses, em Amsterdã.

Aos 26 anos, Lucas Moura era um dos cotados para substituir o lesionado Neymar na Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. O técnico Tite, porém, convocou Willian e foi criticado por sua decisão.

