Daniel Alves é o primeiro jogador do time do ano da Fifa a atuar no futebol brasileiro

A contratação de Daniel Alves pelo São Paulo é, além de bombástica, uma novidade para o futebol brasileiro. A chegada do capitão da Seleção Brasileira ao Tricolor Paulista representa uma marca importante para o futebol nacional: será a primeira vez que um jogador eleito para a seleção da Fifa no ano anterior atuará por um clube do país.

No final da última temporada europeia, quando ainda vestia a camisa do Paris Saint-Germain, Daniel Alves foi escolhido para a equipe ideal do ano pela quarta vez seguida e oitava em toda a carreira. A próxima cerimônia Fifa The Best, que, entre outros prêmios, elege os onze melhores da temporada, ocorrerá no dia 23 de setembro. Até lá, o brasileiro de 36 anos segue sendo o melhor lateral-direito do mundo, segundo a entidade.

A negociação que se equipara à do novo são-paulino, e é ainda mais emblemática, é a de Romário com o Flamengo, em 1995, quando ainda não era premiada a seleção da temporada pela Fifa. Na ocasião, o ex-atacante fechou com o Rubro-Negro meses depois de vencer a Copa do Mundo com o Brasil, em 1994, e ser eleito melhor jogador do mundo, no mesmo ano.

O Fifa Fifpro World 11 é divulgado pelo sindicato mundial dos jogadores de futebol desde o ano de 2005. A partir de 2009, a organização se uniu à Fifa para entregar o prêmio na mesma cerimônia em que é conhecido o melhor jogador do mundo. A votação é feita pelos próprios atletas ao redor do mundo, com participação de cerca de 25 mil atletas. A partir desta edição, também será votado o time ideal do futebol feminino.