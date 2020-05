Dani Alves completa 37 anos e recebe homenagens nas redes sociais

Jogador com mais títulos na história do futebol mundial, Daniel Alves completa 37 anos de idade nesta quarta-feira. Por meio das redes sociais, o camisa 10 do São Paulo tem recebido diversas homenagens, relembrando seus feitos na Europa e, agora, no Brasil.

O São Paulo celebrou a data e convocou a torcida para mandar mensagens ao jogador: “Hoje é um dia muito especial para o Dani Alves, celebrando mais um ano de vida. São-paulino de coração e atleta com mais títulos na história do futebol, o craque merece receber nosso carinho. Parabéns”.

🥳🎂 Hoje é um dia muito especial para o @DaniAlvesD2, celebrando mais um ano de vida! São-paulino de coração e atleta com mais títulos na história do futebol, o craque merece receber o nosso carinho, então manda aí sua mensagem nos comentários 👇 Parabéns, #GoodCrazy! 👏🇾🇪❤️ pic.twitter.com/7dymI8LInm — São Paulo FC (de 🏠) (@SaoPauloFC) May 6, 2020

O atleta do Tricolor também foi parabenizado pelo perfil oficial da Copa Libertadores: “Parabéns, Dani Alves! O jogador com mais títulos na história do futebol festeja 37 anos. O astro do São Paulo joga a Libertadores pela primeira vez na carreira. Felicidades, craque”.

Antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus, Daniel Alves vinha sendo um dos destaques do Tricolor no Campeonato Paulista. Lateral-direito de origem, o atleta se firmou na equipe de Fernando Diniz atuando no meio-campo, ao lado de Tchê Tchê e Igor Gomes.

Dani Alves nasceu em Juazeiro e iniciou sua carreira no Bahia no ano de 2001. Já em 2002, o jogador se transferiu ao Sevilla, onde passou a ter notoriedade no futebol europeu, o que o levou ao Barcelona em 2008. Após marcar seu nome na história do clube catalão, o Good Crazy, como é apelidado, ainda passou por Juventus e Paris Saint-Germain antes de retornar ao Brasil.

