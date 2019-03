Cuca aprova Pato se atacante topar reduzir consideravelmente seu salário

O São Paulo aguardava o veredito do técnico Cuca para saber se negociaria o retorno de Alexandre Pato. O futuro treinador da equipe concluiu que o atacante pode colaborar na reconstrução do clube, caso aceite reduzir consideravelmente seus vencimentos.

Com carta branca para montar o elenco que considera ideal, Cuca está ciente de que o São Paulo possui carências em alguns setores. Em outros, os jogadores que por lá atuam não têm as características que o agradam. O clube terá que ir ao mercado e pode oferecer mais opções ao seu técnico caso não tope pagar o que custar para repatriar Pato.

Vindo da China, o jogador terá de se readequar à uma nova realidade. Caso priorize o lado financeiro, certamente o São Paulo não terá como vencer a concorrência do Palmeiras, hoje mais preparado para arcar com salários milionários.

Contratado pelo Tianjin Quanjian no início de 2017, Alexandre Pato se transferiu à China para ganhar o 11º maior salário entre os jogadores que atuavam no país, segundo o site Finance Football. O atacante assinou contrato para ganhar 30 milhões de euros por três temporadas. Mensalmente, os vencimentos do jogador chegavam a algo em torno de R$ 3,6 milhões.

Apesar de não contar com o mesmo poderio financeiro do Palmeiras, o São Paulo tem seus trunfos. Pato teve uma ótima passagem no Tricolor, que, inclusive, o fez retornar ao futebol europeu. O atacante foi quem mais marcou gols pelo clube desde 2014 e, conhecendo boa parte de todos aqueles que trabalham no Morumbi, não necessitaria de qualquer processo de adaptação.

Por outro lado, o Tricolor teve que rever seu orçamento para a atual temporada após a eliminação inesperada na segunda fase da Pré-Libertadores para o Talleres. O clube se dispôs até mesmo de abrir mão de Diego Souza, contratado por R$ 10 milhões, com a justificativa de que precisava diminuir sua folha salarial. Justamente por isso, é pouco provável que Raí e companhia decidam investir altas cifras para contar com Pato.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com