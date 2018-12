Contratação de colombiano mela ida de Rodrigo Caio ao Barça

A contratação do colombiano Murillo melou a ida de Rodrigo Caio ao Barcelona. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o zagueiro do São Paulo tinha negociações avançadas com o clube espanhol, porém, a escolha pelo defensor colombiano do Valencia acabou dificultando a transferência do jogador formado em Cotia para a Catalunha.

Sem clima para permanecer no São Paulo, Rodrigo Caio passa férias em Dracena, sua cidade natal, enquanto seu empresário define seu futuro. O agente do zagueiro, inclusive, está na Europa para oferecê-lo a algum clube do continente.

Rodrigo Caio se tornou nesta temporada o bode expiatório do longo jejum de títulos do São Paulo. Enquanto esteve de fora se recuperando de uma cirurgia no pé esquerdo, o Tricolor chegou a liderar o Brasileirão. Coincidentemente, quando ele voltou a atuar, o time teve uma queda brusca de desempenho, o suficiente para grande parte da torcida pegar no pé do atleta.

A situação piorou ainda mais depois da entrevista que Rodrigo Caio concedeu criticando o técnico Diego Aguirre, demitido do São Paulo restando cinco jogos para o fim da temporada. Na ocasião, o zagueiro chegou a falar que não via o uruguaio como um treinador de alto nível e revelou que perdeu um pouco da paixão que tinha pelo Tricolor.

Apesar do mau momento vivido na carreira, Rodrigo Caio gerou o interesse de alguns clubes brasileiros nesta janela. A intenção do jogador, no entanto, é se transferir para a Europa, onde ele acredita que pode evoluir ainda mais e voltar a ser convocado para defender a Seleção Brasileira.

Em 2015, Rodrigo Caio esteve muito perto de ser jogador do Valencia, mas a negociação acabou não dando certo. O clube espanhol optou por não apostar no zagueiro, alegando alterações no resultado dos exames médicos feito por ele.