Conselho de Administração aprova acordos com Adidas e TV Globo

O Conselho de Administração do São Paulo, em reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira, aprovou de forma unânime as propostas da Adidas para o fornecimento de material esportivo e do Grupo Globo pelos direitos de transmissão em televisão aberta e pay-per-view no período entre 2019 e 2024.

Agora, os acordos passarão pelo crivo do Conselho Deliberativo, sendo esta a última etapa para aprovação total dos contratos. Na nota oficial divulgada pelo clube, não há menção sobre os valores negociados com Adidas e Grupo Globo.

O Conselho de Administração foi criado pelo novo estatuto do clube, vigente desde o fim do ano passado, que serve para auxiliar estrategicamente as diferentes diretorias. O órgão é composto por nove membros, que votaram a favor dos acordos.

Os integrantes são os conselheiros eleitos Adílson Martins, Júlio Casares e Silvio Médici, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o vice Roberto Natel, José Eduardo Mesquita Pimenta (indicado pelo Conselho Consultivo) e os indicados Márcio Aith, Júlio Conejero e Saulo de Castro Abreu Filho.

São Paulo e Under Armour, atual fornecedora de material esportivo, decidiram romper em razão de divergências contratuais. A empresa norte-americana pagava cerca de R$ 15 milhões anualmente.

Caso a proposta seja aprovada pelo Conselho Deliberativo, a Adidas deve passar a fornecer material esportivo para o Tricolor a partir do segundo semestre. Na última quinta-feira, o diretor-executivo Raí e o coordenador Ricardo Rocha postaram fotos nas redes sociais prestigiando a iminente parceria.

Seria a terceira vez que a empresa alemã e o São Paulo trabalhariam juntos. O clube já foi patrocinado pela marca alemã entre 1986 e 1990 e, posteriormente, entre 1996 e 1999, período em que o Tricolor conquistou seu 19º Campeonato Paulista, em 1998.

Abaixo, veja a nota oficial do São Paulo:

