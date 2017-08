Com Júnior Tavares, São Paulo faz treino de sincronização das linhas

Goleado pelo rival Palmeiras por 4 a 2 no último domingo, o São Paulo se reapresentou na manhã desta quarta-feira, no CCT da Barra Funda, após tirar dois dias de folga. O técnico Dorival Júnior comandou um treinamento técnico no gramado e não deu pistas sobre o time que enfrentará a Ponte Preta, em 9 de setembro, no Morumbi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que mais chamou atenção foi um trabalho para sincronizar a movimentação das linhas de quatro jogadores do Tricolor, que nos últimos jogos atuou no esquema 4-1-4-1.

Na atividade, havia três fileiras de estacas enfincadas no gramado, pelas quais cada quarteto de atletas tinha de transitar no mesmo ritmo de corrida. Para isso, eles se entreolhavam no momento da largada, para que não houvesse um descompasso na chegada à outra fileira.

Antes disso, o elenco foi dividido em dois grupos. Um ficou sob supervisão de Dorival Júnior e o outro a cargo do auxiliar Lucas Silvestre. Em cada metade do campo foram disputados confrontos entre duas equipes em campo reduzido. Não houve sinalização de um time para enfrentar a Ponte, já que titulares e reservas foram misturados na atividade.

Na academia do CT tricolor, Lucas Pratto realizou apenas leves trabalhos físicos, apesar de estar recuperado da pancada que sofreu de Hernanes no clássico contra o Palmeiras. A tendência é que, sendo aprovado num teste nesta quinta-feira, o argentino volte a treinar com o grupo na sexta. Araruna e Bruno também não apareceram no gramado. O primeiro se recupera de um estiramento na coxa direita, enquanto o segundo trata de um problema na região cervical.

Já Rodrigo Caio, Robert Arboleda e Christian Cueva estão a serviço de suas respectivas seleções até 5 de setembro em função das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Do trio, apenas o equatoriano desfalcará o São Paulo na partida contra a Ponte Preta, já que o Brasileirão será paralisado nesse período.

Arboleda está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Dorival tem cinco opções para encontrar o companheiro de Rodrigo Caio: Aderllan, Bruno Alves, Diego Lugano, Douglas e Éder Militão, sendo que os dois primeiros são os favoritos.

Em compensação, Júnior Tavares voltou a participar normalmente do treinamento. Recuperado de uma lombalgia, o lateral esquerdo desfalcou o Tricolor nos jogos contra Avaí e Palmeiras e deverá ser opção no banco de reservas diante da Macaca, uma vez que Edimar vem sendo utilizado como titular.

Com 23 pontos ganhos em 22 rodadas, o São Paulo é o 19º e penúltimo colocado do Brasileiro, ocupando a zona de rebaixamento, portanto. A equipe treinará em dois períodos nesta quinta-feira: de manhã com portões fechados e à tarde sob os olhares da imprensa.