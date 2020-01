Clube inglês de Alexandre Mattos sonda Liziero e Araruna

O São Paulo vem recebendo sondagens pelos seus jovens atletas. Mais recentemente, o Reading, da Inglaterra, clube que conta agora com Alexandre Mattos no corpo diretivo, entrou em contato com Raí e companhia sobre as eventuais contratações de Liziero e Araruna.

Liziero é o jogador que mais interessa ao Reading. O clube inglês sinalizou com uma proposta em torno de 7 milhões de euros (R$ 32 milhões), no entanto, não pode contratar pelo fato de ter descumprido compromissos financeiros nos anos anteriores – times europeus sofrem sanções quando não colocam em prática o chamado fair-play financeiro.

Tanto Liziero quanto Araruna possuem passaporte europeu, o que facilitaria a transferência de ambos. O São Paulo, no entanto, não aceita emprestar Liziero enquanto o Reading não se livra dessa punição.

Emprestado ao Fortaleza na última temporada, Araruna conta com o interesse do clube cearense, no entanto, a possibilidade de atuar no exterior também não é descartada. O volante possui contrato com o São Paulo até dezembro deste ano e a partir de junho já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação.