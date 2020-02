Clima descontraído: Pato raspa a cabeça e é zoado por companheiros no São Paulo

Alexandre Pato fez a alegria do elenco do São Paulo nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O atacante apareceu de penteado novo para iniciar a semana e não passou batido pelo elenco, que tratou de zoar o visual do camisa 7 tricolor.

Com a cabeça raspada, Pato chegou ao campo junto dos demais titulares do último sábado. Os reservas já haviam disputado o jogo-treino contra o time sub-17 e, ao verem o atacante com a cabeça raspada, prontamente começaram a brincar com ele.

Liziero, que tem mais intimidade com Pato, não deixou barato e gritou do outro campo: “Que coisa feia!”, levando o elenco aos risos.

Com o visual novo, Pato espera, enfim, acabar com a maré de azar que o ronda há meses. Embora tenha balançado as redes contra o Novorizontino duas vezes, oficialmente ele não marca um gol desde o clássico contra o Santos, em agosto do ano passado, pelo Brasileirão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com