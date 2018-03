Classificado, Jucilei comemora retorno ao time: “Não senti nada”

De volta ao time do São Paulo após se recuperar de uma contratura no músculo posterior da coxa direita, Jucilei comemorou bastante a classificação de sua equipe à quarta rodada da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, em Maceió. Vencendo o CRB com autoridade, por 3 a 0, o Tricolor segue amenizando a grave crise com a qual vem lidando nesta temporada, e o volante agora já começa a pensar nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Apesar do segundo triunfo seguido, o São Paulo não terá moleza na volta para casa. O time terá pouco tempo para trabalhar antes do confronto com o São Caetano, marcado para o próximo sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Anacleto Campanella.

“Feliz pela volta, pela classificação. Não senti nada [de dor]. O time conseguiu imprimir um bom ritmo mesmo com o campo pesado. [O resultado] é muito bom para dar sequência nas quartas de final do Paulista”, disse Jucilei, sem esconder a expectativa pela partida decisiva do Estadual.

A vitória sobre o CRB também marcou a despedida de André Jardine no comando da equipe. O ex-treinador do time sub-20 do São Paulo passará a ser auxiliar técnico fixo do profissional e terá a missão de ajudar Diego Aguirre a retomar os tempos de glórias do clube, que não conquista um título há mais de cinco anos.

No próximo sábado, Aguirre fará sua estreia à beira do gramado como técnico tricolor. Logo de cara, o uruguaio terá a missão de encaminhar a classificação do São Paulo à semifinal do Paulistão e espera que o time mostre a mesma desenvoltura em campo que exibiu na capital alagoana.

“O treinador gosta quando o time joga bem e vence com autoridade. O time todo está de parabéns pela entrega. Isso dá muita confiança para o decorrer da Copa do Brasil, que a gente deseja tanto”, concluiu Jucilei.

