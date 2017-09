Ceni se reúne com ex-auxiliares e retoma cursos na Europa

Great evening!! Until the next time amigos Uma publicação compartilhada por Michael Beale (@michaelbeale4980) em Set 19, 2017 às 4:11 PDT

O ex-técnico do São Paulo, Rogério Ceni, retornou à Europa para dar prosseguimento aos estudos de sua nova carreira. Na última terça-feira, o ídolo tricolor se reuniu com Michael Beale e Charles Hembert, seus ex-auxiliares no time do Morumbi.

Em sua conta no Instagram, o inglês publicou uma foto ao lado de Ceni e Hembert, e escreveu: “Grande noite. Até a próxima, amigos”. No Twitter, Beale acrescentou: “Ótimo passar o tempo com esses dois caras hoje à noite. Compartilhamos muitas experiências juntos neste ano”.

Desde que foi demitido do São Paulo, em julho, Rogério Ceni não concedeu entrevistas a veículos de imprensa. Seu único pronunciamento se deu através de uma carta publicada no Facebook, em que se despediu de seus comandados. Esta, portanto, é a primeira aparição do técnico depois de ter saído do Tricolor.

Substituído por Dorival Júnior, Rogério Ceni está dando continuidade ao curso da Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês), para que possa iniciar o curso de nível “B” da Uefa.

Já Michael Beale acertou na terça-feira o seu retorno ao Liverpool para treinar garotos de seis a 11 anos de idade. O inglês pediu a demissão do São Paulo em 1º de julho, três dias antes de o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, demitir Ceni. Hembert, por sua vez, deixou o clube junto com o técnico.