Ceni põe condição para sucesso de Raí: “Se deixarem trabalhar”

O ex-técnico do São Paulo, Rogério Ceni, falou nesta sexta-feira sobre a posse de Raí como novo diretor-executivo de futebol do clube. Recém-contratado para comandar o Fortaleza, o ex-goleiro disse que o dirigente é qualificado para ocupar o cargo e que pode acrescentar muito ao Tricolor.

“(O Raí) Dispensa comentários, vem se preparando há bastante tempo, não só com a fundação Gol de Letra, mas sempre fazendo cursos fora, domina o inglês. É uma pessoa que pode acrescentar muito ao São Paulo, independentemente da posição que ele ocupe”, afirmou Ceni, em entrevista ao canal Fox Sports.

Formado no meio deste ano no Mestrado Executivo da Uefa para Jogadores Internacionais, Raí terá sucesso como diretor caso tenha liberdade na tomada de decisões, pondera Rogério Ceni.

“Se deixarem ele trabalhar, tomar decisões, quem sabe as coisas possam melhorar em 2018”, disse Ceni ao canal Espn, ciente de que Vinicius Pinotti, antecessor de Raí, pediu demissão insatisfeito com supostas intromissões do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, nas negociações que conduzia.

Rogério Ceni foi demitido no início de julho, quando o São Paulo entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro 2017. O Tricolor, com Dorival Júnior no comando, reagiu no segundo turno e escapou da degola ao terminar o torneio no 13º lugar, com 50 pontos.