Carlinhos Neves avalia pré-temporada do São Paulo nos EUA

O chefe da preparação física do São Paulo, Carlinhos Neves, avaliou de forma positiva a pré-temporada da equipe realizada em Orlando, nos EUA. O velho conhecido da torcida tricolor saiu satisfeito com todas as atividades realizadas, embora o tempo tenha sido curto – a delegação permaneceu na Flórida entre os dias 4 e 14 de janeiro.

“Bom, eu penso que nós aproveitamos muito bem esses dez dias aqui na Flórida. Tivemos 15 unidades de treino, considerando que houve dois dias de jogo, em que a equipes se revezaram jogando 45 minutos cada. Utilizamos o tempo, conseguimos fazer cinco treinos de força e todos esses treinamentos depois aproveitamos para que os jogadores trabalhassem a parte técnica, a parte tática com o Jardine, com o Sandro, buscando os conceitos que o Jardine quis trabalhar”, disse Carlinhos Neves à Spfctv.

Apesar de o São Paulo ter perdido suas duas partidas na Copa Flórida, contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Ajax, da Holanda, Carlinhos Neves acredita que, por outro lado, o elenco adquiriu rodagem e se aproximou mais da forma física considerada ideal pela comissão técnica. É claro que ainda há muito a evoluir, mas antes da estreia no Paulistão, no próximo sábado, contra o Mirassol, no Pacaembu, o grupo terá mais três dias para fazer ajustes.

“Entendo que os resultados esportivos não foram bons, mas o desempenho da equipe no aspecto tático, físico e mental, o convívio também, foram muito ricos e pode ter certeza que isso se refletirá no desempenho no Estadual. Temos mais uma semana no Brasil, vamos aproveitar esse tempo, o que nos deixa otimistas para todas as competições, em busca, obviamente, das conquistas”, prosseguiu.

“Passamos dez dias aqui. Café da manhã, nos treinamentos, nas refeições, em algumas atividades que o clube promoveu. Isso gera uma adaptação mais rápida àqueles que chegaram. Alguns têm mais afinidade, outros já se conheciam de outros clubes, e os que aqui estavam estabelecem novos laços. Isso é muito produtivo”, comentou Carlinhos Neves.

Em sua terceira passagem pelo São Paulo, o preparador físico reencontrou profissionais com quem trabalhou, por exemplo, em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube, entre 2003 e 2010, quando conquistou um Campeonato Paulista, uma Libertadores, um Mundial e três Campeonatos Brasileiros em sequência. Outros funcionários do Tricolor, no entanto, têm a oportunidade de conviver com Carlinhos Neves pela primeira vez.

“Muita gente eu já conhecia, departamento médico, departamento de fisioterapia… algumas modificações na fisiologia, coordenação científica, análise de desempenho. OS dois preparadores que trabalham comigo, o Pedro e o Henrique, eu acho que essa química é muito boa, misturar experiência com a juventude, esse debate diário, colocando métodos, ideias para que a equipe evolua”, concluiu.