Bruno vê falta de sorte e quer acerto rápido no São Paulo

Bruno foi a principal aposta do técnico Dorival Jr para a partida deste domingo. Substituindo o argentino Buffarini, o lateral-direito teve atuação apagada na derrota por 2 a 0 para a Chapecoense e após o apito final comentou sobre o jogo. Segundo ele, a equipe, além das dificuldades impostas pelos adversários, também tem que lidar com a falta de sorte na atual temporada.

“Ficamos preocupados pela situação de o time não estar ganhando. A gente trabalha, trabalha, trabalha e a bola acaba não entrando”, disse Bruno após a partida na Arena Condá.

Buffarini foi a primeira opção de Dorival Jr em sua chegada ao Tricolor. Após o empate em 2 a 2 na estreia contra o Atlético-GO, o treinador são-paulino preferiu testar Bruno neste domingo, contra a Chapecoense, entretanto, sua escolha pouco mudou o desempenho da equipe.

Com poucos dias para trabalhar por conta da sequência de jogos no meio da semana e também aos fins de semana pelo Brasileirão, Bruno espera, além de se firmar como titular, que o elenco possa melhorar mesmo diante do curto intervalo entre as partidas para ajustes.

“É um problema muito sério. Temos que trabalhar para que a gente possa crescer. A gente sabe das dificuldades que o campeonato tem, então é acertar logo para que possamos buscar essa vitória o mais rápido possível”, concluiu o lateral-direito sem se esquecer da sequência do São Paulo de nove jogos sem vitória.