Brenner alcança marca histórica após gol contra o Madureira

Aos poucos Brenner vai provando que é mais um talento revelado em Cotia que deverá dar bons frutos ao São Paulo. Marcando novamente para o Tricolor, desta vez na vitória por 1 a 0 contra o Madureira, na estreia da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, o jovem de 18 anos entrou para a história do clube do Morumbi ao se tornar o primeiro atleta com essa idade a marcar tantos gols em suas primeiras partidas como titular.

Nunca na história do São Paulo um atleta de 18 anos havia balançado as redes três vezes nos seis primeiros jogos como titular. Teixeirinha, segundo atleta que mais temporadas jogou pelo Tricolor, chegou a marcar quatro gols em suas primeiras quatro partidas pelo clube, entretanto, o feito foi alcançando em jogos amistosos.

O primeiro gol de Brenner com a camisa profissional do São Paulo aconteceu no dia 3 de dezembro do ano passado, quando a equipe de Dorival Jr ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia, no Morumbi, com a presença de 60 mil torcedores. Depois, o atacante ainda balançou as redes contra o Corinthians, no último sábado, e, mais recentemente, contra o Madureira, nesta quarta.

Este é o segundo recorde de Brenner no São Paulo, apesar da pouca idade. O jovem também gravou seu nome na história ao se tornar o primeiro estreante do clube a marcar um gol atuando para mais de 60 mil pessoas, na última rodada do Brasileirão de 2017.

Confira o comparativo entre as primeiras partidas de Brenner e Teixeirinha com a camisa do São Paulo:

Brenner

26/11/2017 Camp. Brasileiro – Alto da Glória: 2 X 1 Coritiba-PR

03/12/2017 Camp. Brasileiro – Morumbi: 1 X 1 Bahia-BA (um gol)

20/01/2018 Camp. Paulista – Morumbi: 0 X 0 Novorizontino-SP

24/01/2018 Camp. Paulista – Campos Maia: 2 X 0 Mirassol-SP

27/01/2018 Camp. Paulista – Pacaembu: 1 X 2 Corinthians-SP (um gol)

31/01/2018 Copa do Brasil – Café: 1 X 0 Madureira-RJ (um gol)

Teixeirinha

17/12/1939 Amistoso – Rua Salmon: 2 X 1 Agudos-SP

11/02/1940 Amistoso – R. Mooca: 3 X 1 Juventus-SP

17/02/1940 Amistoso – Marapé: 4 X 5 Portuguesa St.-SP (um gol)

16/03/1940 Amistoso – R. Mooca: 6 X 0 Juventus-SP (três gols)