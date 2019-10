Após vitória no domingo, São Paulo faz 3 a 0 no Corinthians no Sub-13

Na manhã desta terça-feira, o São Paulo recebeu o Corinthians em Cotia e venceu por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Paulista Sub-13.

Os gols da vitória do Tricolor foram marcados por Giovani Amaral, no início do primeiro tempo, Luís Felipe e Caio, ambos na etapa complementar.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, no Parque São Jorge. O Corinthians precisa, ao menos, devolver o placar para levar a decisão aos pênaltis.

