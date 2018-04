Anderson Martins evolui, e Júnior Tavares inicia transição no São Paulo

O feriado de Páscoa não deu folga aos jogadores do São Paulo. Na ensolarada manhã deste domingo, no CT da Barra Funda, sem a presença da imprensa, o elenco deu sequência na preparação para o duelo contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, em Curitiba, pela quarta fase da Copa do Brasil.

Enquanto comandava uma atividade técnica, Diego Aguirre celebrou teve notícias do departamento médico. O treinador viu Júnior Tavares iniciar o processo de transição para o campo ao realizar trabalhos com o preparador físico Henrique Martins. O lateral esquerdo, que desfalcou o Tricolor nos últimos três jogos, está recuperado de uma contratura na coxa direita.

Outro que deu sinais de melhora foi Anderson Martins, que sofre com dores na região dorsal. Pelo segundo dia consecutivo, o zagueiro trabalhou no gramado sob os cuidados do fisioterapeuta Betinho. E, de acordo com o clube, a evolução do defensor vem sendo boa. O meia-atacante Valdívia, por sua vez, deu sequência ao tratamento de um estiramento na região posterior da coxa esquerda e não viajará ao Paraná.

A atividade desta manhã começou no Reffis, onde os atletas realizaram trabalhos preventivos e de ativação muscular. Depois, já no gramado, fizeram exercícios de potência e velocidade.

Na sequência, sob o comando de Aguirre, o elenco realizou um treino de posse de bola, em duelos de seis jogadores contra dois, e de transição de jogo, com quatro contra dois. Ambos os trabalhos foram feitos em campo reduzido.

Por fim, para complementar a atividade, o treinador uruguaio comandou um trabalho técnico. Primeiro o elenco foi dividido em grupos de quatro, sendo que dois quartetos se enfrentavam em busca do gol, enquanto o outro esperava sua vez para jogar. Em seguida, os atletas passaram a duelas em grupos de oito.

A preparação do São Paulo seguirá na manhã desta segunda-feira, às 10h30 (de Brasília), no CT da Barra Funda. O primeiro encontro com o Furacão ocorrerá nesta quarta, às 21h45, na Arena da Baixada. O embate de volta está marcado para o dia 19, às 10h15, no Morumbi.

