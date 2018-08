Aguirre descarta momentaneamente seleção uruguaia: “Estou feliz aqui”

Tido como o sucessor de Óscar Tabárez no comando da seleção uruguaia, o técnico Diego Aguirre descartou momentaneamente a possibilidade de dar adeus ao São Paulo para retornar ao seu país. Segundo o comandante tricolor, sua intenção é cumprir o contrato, uma vez que as coisas vêm dando certo pelos lados do Morumbi.

“Estou feliz aqui, tenho contrato e quero cumprir meu contrato, depois veremos o que acontece. Há muito ainda por fazer, não tenho nada para falar disso. A única coisa que posso dizer é que estou feliz em estar aqui no São Paulo”, afirmou Aguirre.

A crise nos bastidores da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) também contribui para que Aguirre faça planos de permanecer no São Paulo. Na última terça-feira, estavam marcadas as eleições presidenciais da entidade, que tiveram de ser adiadas por conta da suspeita de crimes cometidos por Wilmar Valdez. O cartola renunciou ao cargo máximo da AUF na última segunda-feira e, segundo veículos locais, teve áudios de teor comprometedor vazados.

Sem saber quem será o novo mandatário da Associação Uruguaia de Futebol, Diego Aguirre e sua comissão não estão em uma situação favorável para fazer planos futuros envolvendo a seleção de futebol do país. Embora treinar a Celeste seja um sonho do comandante tricolor, que já chegou a trabalhar nas categorias de base do Uruguai, o grande momento vivido pelo São Paulo dificulta ainda mais uma decisão. O fato de ter garantido a Raí, diretor de futebol do clube, que permanecerá, ao menos, até dezembro, é outro ponto que o “prende” na capital paulista.

“Estou 100% focado no São Paulo, sei das coisas que acontecem, mas não muda nada para mim. Tenho falado muitas vezes que meu foco está aqui, quero conquistar algo no São Paulo, ter êxitos, e depois o futuro dirá. Para mim, não há nada que tire minha cabeça daqui”, completou Aguirre.

