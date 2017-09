Zeca quer vitória no clássico para ‘mostrar que o Santos é grande’

Nos últimos dois anos, Santos e Palmeiras tiveram a rivalidade acirrada após várias provocações e duelos decisivos. Porém, para o clássico deste sábado, às 19h (de Brasília), na arena alviverde, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clima está mais ameno.

Mesmo evitando ‘cutucar’ o rival, o lateral-esquerdo Zeca sabe da importância do próximo duelo, que vale a vice-liderança do torneio nacional, afinal, o Peixe ocupa a segunda colocação, com 44 pontos, enquanto o Verdão vem logo atrás, com 43.

“Clássico é clássico. Nosso time está preparado para qualquer situação. Jogamos muitas vezes contra esse time do Palmeiras. A rivalidade se cria pelo tamanho do clássico. Vamos ter pés no chão para jogar futebol e sair com a vitória. Não vou falar que é guerra, mas todos vão lutar em campo. O Santos busca muito no campeonato, o Palmeiras também. Temos que buscar jogo a jogo e esse é para todos mostrarem que o Santos é grande e pontua fora de casa”, disse o santista em entrevista nesta quinta-feira no CT Rei Pelé.

Além da vitória no clássico, o Santos também precisa torcer por um tropeço do Corinthians contra o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão, para diminuir a diferença no topo da tabela. O rival lidera o Brasileirão com 54 pontos.

“Só pensamos no clássico, treinamos em função disso. O Corinthians está muito na frente, mas eles têm muitos jogos difíceis. Vamos esperar tropeços deles para chegar lá em cima. Sonhamos com isso, sim. Quando se tem jogos difíceis, como Cruzeiro e Ponte Preta, temos que jogar em função de pontuar”, concluiu Zeca.