Zé Love e Rafael apontam empate com o América-MEX como jogo-chave na Libertadores

Campeão da Copa Libertadores de 2011, o Santos não teve um caminho fácil para chegar ao seu terceiro título do torneio continental. Em entrevista ao canal oficial do Peixe, o atacante Zé Eduardo e o goleiro Rafael, titulares do time na época, elegeram o jogo-chave da campanha alvinegra: o empate sem gols contra o América, no México, que classificou o time comandado por Muricy Ramalho para as quartas de final.

“Nada dava certo, a gente não conseguia sair jogando, não conseguia passar do meio de campo. As coisas não se encaixaram, mas a gente conseguiu um 0 a 0 e uma vitória magra por 1 a 0, que todo mundo meteu a boca falando que ganhamos de pouco. E também ali sentimos que seríamos campeões porque um dia depois todos os brasileiros foram eliminados. Tinham vários brasileiros e de repente ficou só a gente, com uma dificuldade monstruosa. Ali eu senti que o título era nosso por causa do jeito que classificamos”, declarou Rafael.

“O jogo do México, meu Deus do céu, foi um bombardeio o tempo todo. A gente suou, correu. E o que o Rafael pegou também. Logo no começo já tomamos uma bola na trave, um olhou para o outro e pensou: ‘Se passar hoje, somos campeões’. E estava lotado o estádio, um sufoco danado”, completou Zé Eduardo.

O atacante ainda citou o duelo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela partida de volta das semifinais. Depois de vencer por 1 a 0 no Pacaembu, o Santos empatou em 3 a 3 com o Ciclón. O próprio Zé Love, Neymar e Barreto, contra, fizeram os gols da equipe alvinegra.

“O Cerro era o time mais qualificado em termos de jogadores, era tecnicamente muito bom. Tanto que no Pacaembu tivemos dificuldades com eles. E aquele gol meu no começo foi um balde de água fria porque o time deles tinha muita qualidade. A gente sofreu demais naquele jogo tanto que estávamos torcendo para acabar logo lá no banco”, explicou.

Na decisão, o Peixe encarou o Peñarol, do Uruguai. No primeiro jogo, em Montevidéu, os times empataram em 0 a 0. Já no confronto de volta, realizado no Pacaembu, os brasileiros venceram por 2 a 1, com gols de Neymar e Danilo, e saíram com título da Libertadores.

