Yuri Alberto pode quadruplicar salário com contrato oferecido pelo Santos

Yuri Alberto pode praticamente quadruplicar seu salário se aceitar a proposta feita pelo Santos. O contrato oferecido foi registrado na CBF e FPF nesta semana.

O Peixe sugere R$ 120 mil de salário, com acréscimo de R$ 30 mil depois de 25 partidas no elenco profissional. Esses R$ 150 mil representam cerca de quatro vezes mais os vencimentos do centroavante.

A oferta santista ainda conta com luvas de R$ 1,5 milhão em três parcelas. O acordo seria de três anos, com 90% dos direitos econômicos para o Alvinegro e multa de 100 milhões de euros (R$ 586 mi) para o exterior e R$ 240 no mercado interno.

“Aumento de quatro vezes o salário atual. Quem nesta crise sem precedentes tem um aumento deste montante?”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

Proposta do Santos para renovar com Yuri Alberto. Peixe registrou na CBF e FPF a oferta para tentar se resguardar pela prioridade no segundo contrato profissional. Não houve acordo até agora. pic.twitter.com/KeoDX2cI8o — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) May 26, 2020

Empresários e familiares, porém, não têm pressa para definir o futuro do Menino da Vila, mesmo com contrato apenas até 31 de julho. A oferta de R$ 120 mil mensais é avaliada como justa no Brasil, mas vale lembrar da alta do euro, equivalente a quase seis reais atualmente. Na Europa, os vencimentos seriam maiores.

Outro fator considerado é o salário dos concorrentes de posição. Uribe e Eduardo Sasha estão entre os maiores salários do elenco. E Raniel, por exemplo, recebe perto de R$ 300 mil mensais.

O Santos entende que chegou ao seu limite e só perderá Yuri em caso de boa oportunidade no Velho Continente. Pessoas envolvidas na negociação acreditam em um desfecho dias antes do término do vínculo.

Yuri Alberto é monitorado por alguns clubes da Europa há anos e há possibilidade real de migrar para o exterior. Ele, familiares e empresários não descartam a renovação, mas o próprio atleta admite a complexidade.

“Não é algo tão simples. Há uma série de questões que irão pesar e a mais importante é me sentir valorizado dentro do clube”, disse Yuri Alberto, à Gazeta Esportiva, em abril.

Artilheiro nas categorias de base, Yuri tem 19 anos e ganhou espaço sob o comando de Jesualdo Ferreira nesta temporada. Ele fez um gol em cinco jogos desde o retorno do Pré-Olímpico com a seleção brasileira e antes da paralisação em meio ao novo coronavírus.

