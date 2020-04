Yuri Alberto não se surpreende com afirmação no Santos: “Esperava muito”

Yuri Alberto foi uma das grandes novidades do Santos antes da paralisação no futebol mundial em meio à pandemia do novo coronavírus.

O atacante se reapresentou ao Peixe depois de participar do Pré-Olímpico pela seleção brasileira e foi notado pelo técnico Jesualdo Ferreira, com a melhor sequência desde a profissionalização, no fim de 2017.

Yuri foi utilizado nos últimos cinco jogos do Alvinegro – quatro como titular -, e fez um gol. E essa afirmação não surpreende o Menino da Vila.

“Esperava demais. Muito mesmo. Ganhei muita confiança, consegui adquirir um novo ritmo de jogo e fiz gol. Estava em uma evolução muito boa, na minha opinião”, disse Yuri Alberto, à Gazeta Esportiva, antes de comentar sobre as dicas de Jesualdo.

“Ele sempre fala para eu manter confiante, seguir treinando forte, que as oportunidades vão aparecendo. E tem ocorrido isso. Ele me ajudou muito nesta parte extracampo”, completou.

Yuri também falou sobre o sucesso com o treinamento em casa durante a quarentena, a adaptação para novas funções e o melhor jogo do ano. Veja abaixo:

Lives de treino no Instagram.

“Foi uma ideia do Gustavo Jorge, com quem há dois anos realizo esse trabalho físico extra. Na verdade, foi a estratégia mais fácil que encontramos para nos conectarmos e trabalharmos. Repercutiu bem, a galera gostou, começou a interagir. Então seguimos”.

Prazer em treinar

“Demais. Eu gosto demais de treinar, estar bem fisicamente e superar meus limites como atleta”.

Passatempo durante a quarentena

“Jogo videogame, em especial jogo do futebol com parceiros meus do futebol. Fico também nas redes sociais e todo dia ganho do meu pai, Carlos, na mesinha de tablado. Todo dia ele perde uma aposta para mim (risos)”.

Liberdade maior em campo sob o comando de Jesualdo

“Não sou um jogador que gosto de ficar preso no meio dos dois zagueiros. Eu gosto de usar minha velocidade e o esquema do Jesualdo me ajuda nessa questão. Isso não quer dizer que sou um jogador de ponta. Eu gosto de atuar de maneira mais móvel do que parado”

Melhor jogo do ano?

“Jogo contra o Palmeiras foi ótimo, me deu muito confiança, até porque era meu primeiro jogo pelo profissional após mais de um ano. Mas meu melhor jogo até o momento foi contra o Mirassol. Fiz gol e dei assistência”.