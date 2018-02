Yuri Alberto é testado como ponta por Jair no Santos: “Podemos precisar”

Yuri Alberto se caracterizou pela fama de artilheiro nas categorias de base do Santos. Legítimo camisa 9, ele foi promovido ao elenco profissional no segundo semestre de 2017, com Elano, e agora trabalha diariamente com o técnico Jair Ventura.

Nesta temporada, o atacante de 16 anos tem se ambientado em uma nova função: a de ponta, posição exercida algumas vezes na base e na seleção sub-17.

Jair percebeu que Yuri tem características para ser polivalente e, após conversa com o garoto, tem testado essa variação. Ele atuou pelo lado do campo em jogo-treino contra o São Bernardo na última terça-feira, no CT Rei Pelé.

“Ele já fez o lado direito outras vezes. É uma variação já que o Gabigol está de centroavante. Tem Yuri de 9 e pelo lado, Gabriel de 9 e pelo lado, treinamos situações que podemos fazer no jogo… Podemos ver vários jogadores fora de posição de origem por causa de característica. Não veremos Calabres e Rodrigão abertos, por exemplo, mas Yuri tem mobilidade, velocidade, drible. A dele é a 9, mas às vezes podemos precisar dele pelo lado e é bom ter essa opção”, explicou Jair Ventura, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Lapidado por Jair e atleta mais novo do elenco santista, Yuri Alberto atuou duas vezes no Campeonato Paulista deste ano, em 16 minutos na estreia contra o Linense, e mais nove minutos diante da Ferroviária, na sexta rodada. Ele ainda não marcou como profissional.

