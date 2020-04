O talento e habilidade dos Meninos da Vila e os times envolventes no ataque fizeram o Santos ser reconhecido pelo seu DNA ofensivo. Mas para que os jogadores da frente brilhem, é necessário uma defesa sólida. Dessa forma, muitos zagueiros se destacaram e dividiram o protagonismo no Peixe nos últimos anos. Então, decida: qual foi é o melhor zagueiro pela esquerda do Santos no Século 21?

Qual o melhor zagueiro pela esquerda do Santos no século 21? Alex Durval Gustavo Henrique Resultados Votar