Os Meninos da Vila marcaram os últimos anos do Santos com talento e habilidade no ataque. Para corresponder ao DNA ofensivo do clube, até os volantes precisam ter técnica e aparecer no campo de ataque com frequência. Além de saber defender, é crucial que os jogadores desta posição consigam dar dinâmica ao meio-campo do Alvinegro Praiano. Chegou a hora de decidir: vote no melhor segundo volante do Santos no século 21.

Qual o melhor segundo volante do Santos no século 21? Elano Preto Casagrande Renato Resultados Votar