O Santos teve times marcantes nos inícios das últimas duas décadas. Pela lateral-direita do Alvinegro Praiano passaram jogadores que honraram a história do clube, mostrando muito talento e o DNA ofensivo que a torcida pede. Alguns deles tiveram papéis importantes em campanhas vitoriosas. Vote no melhor lateral-direito do Peixe no século 21:

Qual é o melhor lateral-direito do Santos no século 21? Danilo Paulo César Victor Ferraz Resultados Votar