Vladimir volta a ser procurado, mas aguarda posição do Santos

Após algumas propostas ao longo da temporada, como do Sport e Vitória, Vladimir, do Santos, voltou a ser procurado neste mês para empréstimo. O goleiro recebeu ofertas da Série B e uma sondagem da Série A.

O camisa 12 não descarta sair, mas espera por um posicionamento do Peixe ainda nesta semana. O representante do jogador espera por valorização, seja técnica, com maior espaço após apenas três jogos em 2018, ou contratual – o vínculo se encerra em dezembro de 2020.

Havia uma promessa de maior utilização de Vladimir, porém, na prática, o revezamento com Vanderlei não foi cogitado. O titular fez 68 jogos no ano, mais do que o total de partidas do reserva pelo Alvinegro (61).

O Santos deve fazer jogo duro pela liberação de Vladimir, já que emprestou John, quarta opção para o gol, à Portuguesa Santista. Outra alternativa é João Paulo, também da base. Há chance remota de negociar Vanderlei em caso de “proposta irrecusável” por conta do alto salário – São Paulo e Flamengo demonstraram interesse.