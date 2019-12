Victor Ferraz se despede do Santos: “Não imaginei que chegaria tão longe”

Victor Ferraz se despediu do Santos por meio das redes sociais na madrugada deste domingo. O capitão foi trocado por Madson, do Grêmio.

O lateral-direito atuou por cinco anos e meio no Peixe, viveu bons e maus momentos e optou pelo fim do ciclo neste momento. O acordo com o Tricolor é de três temporadas.

“Obrigado, Peixão. É, meus véi… Depois de cinco anos e meio, 265 jogos (quase 100 como capitão), alguns gols, assistências e títulos essa jornada chega ao fim. Admito que quando iniciei nesse clube não imaginei que chegaria tão longe. Cheguei meio desconhecido vindo do Coritiba e saio como o quarto lateral que mais vestiu essa camisa na história. Nada mal, né (risos). Me despeço do clube com o sentimento de ter deixado meu TUDO. Fica aqui minha gratidão eterna pela oportunidade de vestir essa camisa histórica. Eu entendi o que ela representa e vou respeitar esse escudo para sempre. A todos aqueles que trabalharam comigo (jogadores, comissao técnica, funcionários do clube) espero de alguma forma ter impactado positivamente na vida de vocês e muito obrigado pelo que fizeram por mim. Aos torcedores, obrigado pelos grandes momentos que tivemos juntos. Momentos difíceis? Sim, tivemos… Mas como não ter em seis temporadas? TODOS vão oscilar em tanto tempo, a grande diferença é que a maioria prefere sair nesses momentos e eu gostava de enfrentar essa pressão e dar voltas por cima. Me emocionei em alguns momentos por esse clube e mais uma vez com lágrimas nos olhos eu me despeço de vocês. Que Jesus abençoe sempre! Um abraço do meu véi…”.