Veja a parcial de ingressos vendidos para os dois próximos jogos do Santos

A venda antecipada de ingressos para as partidas do Santos contra Santo André e Corinthians, pelo Campeonato Paulista, não está boa. Foram comercializadas 1672 entradas para o jogo deste domingo, na Vila Belmiro, diante do time do ABC, e 8377 para o clássico do dia 4, no Pacaembu.

A média de público do Peixe em 2018 é baixa: 7.728, após os jogos contra Bragantino e São Caetano (Vila Belmiro) e Ituano (Pacaembu). A arrecadação total é de R$ 647 mil.

As vendas seguem na Vila Belmiro, Pacaembu e demais pontos de venda autorizados, além do site oficial do clube para associados e torcedores comuns.

