Veja a lista de relacionados do Santos para o jogo contra o Mirassol

O técnico Jesualdo Ferreira relacionou 23 jogadores do Santos para a partida contra o Mirassol neste sábado, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

A maior novidade é Anderson Ceará, meia destaque do time B. Ele e Ivonei, também meio-campista, foram inscritos na lista B do Paulistão nesta sexta.

Os desfalques são Alison (lesão ligamentar no joelho direito), Marinho (fase final de recuperação após fratura no tornozelo esquerdo), Uribe (entorse leve no tornozelo direito) e Luiz Felipe (cansaço muscular; o ultrassom não acusou qualquer problema grave no adutor direito).

A provável escalação é: Everson, Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Carlos Sánchez, Diego Pituca e Eduardo Sasha; Soteldo e Yuri Alberto

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Everson e Vladimir

Laterais: Madson, Pará e Felipe Jonatan

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres e Alex Nascimento

Meio-campistas: Jobson, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Evandro, Jean Mota, Sandry e Anderson Ceará

Atacantes: Soteldo, Yuri Alberto, Eduardo Sasha, Kaio Jorge, Arthur Gomes, Tailson, Lucas Venuto e Raniel

