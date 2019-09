Vaza o novo uniforme 3 do Santos; veja fotos

O novo uniforme 3 do Santos vazou nas redes sociais na tarde desta quarta-feira. A estreia ocorrerá diante do CSA, domingo, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O modelo em tom escuro homenageia os 95 anos da Umbro e tem as estrelas prateadas. O Peixe não fará lançamento oficial e disponibilizará material pela Santos TV.

O uniforme será colocado à venda ainda nesta semana. O valor deve ser de R$ 249,90.