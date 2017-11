Vanderlei critica ‘péssimo jogo’ do Santos em Chapecó: “Não fizemos nada”

Confira este e outros vídeos em

Contra a Chapecoense, o Santos fez uma de suas piores partidas no ano. Desorganizado e pouco efetivo no ataque, o Peixe viu o time catarinense vencer por 2 a 0 com muita facilidade nesta segunda-feira, na Arena Condá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na saída do gramado, o goleiro Vanderlei criticou a postura do Peixe e acredita que a equipe comandada por Elano precisa de uma mudança se quiser continuar no G4 do torneio nacional.

“Inexplicável. Fizemos péssima partida. Não fizemos nada, Chapecoense tomou conta. Precisamos de mais. Estamos no G4. Tem que ter cabeça no lugar e saber que podemos fazer mais. Temos que terminar o ano de maneira decente”, explicou o camisa 1 do alvinegro.

Com o revés, o Santos encerrou caiu para a quarta colocação, com 56 pontos, atrás de Grêmio e Palmeiras. E como o líder Corinthians chegou aos 68 pontos, os santistas podem até igualar a pontuação, já que faltam apenas quatro jogos para o término do Brasileirão. Mesmo assim, a equipe comandada por Elano perderia para o Timão no número de vitórias.