Uribe faz golaço em treino e espera por “recomeço” no Santos

Uribe vive a expectativa de “recomeçar” no Santos contra o Athletico no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com Derlis González e Soteldo convocados para as seleções do Paraguai e Venezuela, respectivamente, o centroavante pode voltar a ser titular. Dessa forma, Eduardo Sasha e Marinho atuariam pelas pontas.

Uribe foi testado no 11 inicial na manhã da última segunda-feira e agradou. Ele, inclusive, fez um golaço de bicicleta registrado pelo fotógrafo Ivan Storti.

Uribe briga por posição com Lucas Venuto, que estrearia pela ponta, ou Jean Mota, que poderia fazer mais uma vez a função de falso 9.

No mais, Alison, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan brigam por duas vagas – Jorge (seleção brasileira) e Victor Ferraz (suspenso) são desfalques. A formação com três zagueiros deve ser mantida.

Uma provável escalação é: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Carlos Sánchez (Alison), Diego Pituca, Evandro e Felipe Jonatan (Alison); Eduardo Sasha, Marinho e Uribe (Lucas Venuto ou Jean Mota).

